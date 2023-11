Passageiro de motocicleta morre após motorista invadir sinal vermelho | A TARDE

O passageiro que estava em uma motocicleta morreu e o condutor ficou gravemente ferido durante um acidente na noite desta quinta-feira, 2, na Avenida 29 de Março, na altura do Bairro Águas Claras, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), eles foram atingidos por um veículo que teria invadido o sinal vermelho em alta velocidade.

Segundo informações de testemunhas, o motociclista fazia uma corrida quando parou na sinaleira e foi atingido na traseira. A motocicleta ficou completamente destruída após ser arremessada para o canteiro da pista.

O passageiro morreu no local. Já o condutor recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi socorrida com vida, mas em estado grave, para uma unidade de saúde. O motorista do carro teria fugido sem prestar socorro.