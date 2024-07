Passageiro é retirado do metrô de Salvador após briga no vagão

Metrô teve correria - Foto: Reprodução

Dois passageiros entraram em luta corporal em um vagão do metrô de Salvador no início da tarde desta sexta-feira, 12. Testemunhas relataram ao Portal A TARDE que a briga ocorreu após uma discussão entre um homem e uma mulher. Um outro rapaz interveio, iniciando a troca de socos.

Houve correria no metrô na altura da estação Tamburugy. Um dos homens teve o óculos quebrado e ficou com a camisa suja de sangue.

Em nota, a CCR Metrô Bahia confirma o desentendimento, obrigando agentes de segurança do serviço a entrar em ação para conter as agressões. Um dos homens foi retirado à força do comboio.

"Os passageiros preferiram não registrar ocorrência e seguiram destino ignorado", encerra o comunicado.