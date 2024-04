Passageiro joga pedra em ônibus e rodoviário revida; assista briga | A TARDE

Uma briga entre um passageiro de um ônibus e um rodoviário foi registrada, na última quarta-feira, no Largo do Tanque, em Salvador. As imagens mostram que a briga foi iniciada no ônibus e prosseguiu até uma praça no local.

Ao descer do ônibus, o passageiro pegou uma pedra e jogou na janela do veículo. Na sequência, o motorista correu atrás do passageiro com um objeto cortante na mão. De acordo com informações da Polícia Militar, a 37ª Companhia Independente da Polícia Militar não foi acionada.

Veja o vídeo:





