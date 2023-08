Passageiros abandonam trens após falha elétrica no metrô

O apagão em estados do Norte e do Nordeste causou enormes transtornos a passageiros que estavam dentro de trens. Presos no meio do caminho, els e precisaram caminhar pelos canteiros dos trilhos até a estação mais próxima.

O apagão também paralisou o de metrô de Salvador. A CCR Metrô Bahia comunicou que, por conta da interrupção no fornecimento, as operações do Sistema Metroviário da capital baiana e de Lauro de Freitas estão temporariamente suspensas. Todos os usuários que estavam no equipamento e nas estações foram orientados a evacuar as plataformas no momento da ocorrência, sendo encaminhados com segurança às plataformas mais próximas.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que o Elevador Lacerda e outros ascensores da cidades estão parados. São eles: Elevador Lacerda, Plano Inclinado Gonçalves (liga Pelourinho ao Comércio), Plano Inclinado Pilar (Santo Antônio ao Comércio), Elevador do Taboão e Plano Inclinado Liberdade Calçada.

A Concessionária do Aeroporto de Salvador informou que, em decorrência do apagão nacional, o aeroporto está funcionado por geradores, sendo priorizado abastecimento de equipamentos essenciais para manutenção de pousos e decolagens.

Reprodução / Redes Sociais