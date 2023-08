Passageiros entram em pânico após supostos tiros no metrô em Salvador

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o pânico de passageiros de um trem do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas após um suposto assalto com tiros que teriam sido disparados enquanto o modal estava em movimento. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Estação Bom Juá, por volta das 7h30,após a viagem ter sido iniciada na Estação Pirajá.

Nas imagens é possível ver o pânicos dos passageiros, que se jogaram no chão, enquanto é possível ouvir estralos ainda não identificados. Uma mulher chega a iniciar uma oração: "Não me deixa morrer, meu Deus", diz ela.

A CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, informou que houve um princípio de tumulto dentro do trem, próximo à Estação Bom Juá e a situação provocou impacto de cerca de 20 minutos na circulação pois o sistema de segurança foi acionado, impedindo a movimentação dos trens nos trilhos.

Informações de passageiros são de que houve um assalto dentro do vagão do metrô, mas a situação ainda está sendo apurada pela CCR Metrô Bahia, que irá verificar imagens das câmeras de segurança do trem.

Não há informações de presos ou feridos por causa da ocorrência, nem mesmo da ocorrência de disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e já está na Estação Bom Juá.

Veja vídeo:





Reprodução | Redes Sociais