Passageiros ficam feridos após assalto a ônibus no Vale do Canela

Duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por disparo de arma de fogo durante um assalto a um ônibus, no final da manhã desta quarta-feira, 31, no Vale do Canela, em Salvador. De acordo com informações de testemunhas que presenciaram a ação, um dos passageiros teria reagido ao assalto e acabou sendo baleado.

As duas vítimas foram levadas para o Hospital Geral do Estado e para o Hospital Português, respectivamente. O estado de saúde delas não foi revelado.

Ainda conforme testemunhas, o coletivo fazia a linha Lapa x Barra (21170), quando passava pelo local onde aconteceu o crime.

O ônibus ficou isolado em frente ao Hospital Português, na Graça, e um preposto da empresa Integra, responsável pelo veículo, ajudou no desvio do trânsito. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e informou que a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), confirmou que duas pessoas foram atingidas na ação, uma delas de forma superficial.

A PM ainda informou que estão sendo realizadas rondas, abordagens e o reforço de policiamento a fim de prender os suspeitos, mas até o momento ninguém foi encontrado.