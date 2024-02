Passageiros relatam transtornos no metrô após queda de energia | A TARDE

As catracas da estação Imbui, do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, apresentaram lentidão na manhã desta segunda-feira, 22. Um vídeo feito por um passageiro mostrou o momento em que uma fila grande foi formada na entrada do local. Segundo informações, os trens seguiram funcionando normalmente.

Por meio de vídeo, um homem informou que uma falta de energia teria sido a causa do problema. Passageiros estariam tendo dificuldades para carregar os cartões nas máquinas devido a uma falha de funcionamento do sistema.

A CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, informou por meio de nota enviada às 11h30, que já estão em funcionamento os acessos (catracas) da Estação Imbuí de Metrô, após serem interrompidos em decorrência de oscilação do fornecimento externo de energia na região. A operação nas linhas 1 e 2 não sofreu impacto.

Estação de metrô apresenta lentidão na manhã desta segunda Reprodução