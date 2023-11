Passagem de ônibus passa a custar R$ 5,20 a partir desta segunda-feira | A TARDE

Os usuários dos ônibus e sistema de transporte público como BRT e "amarelinhos", devem ficar atentos ao reajuste do valor da tarifa que a partir dessa segunda-feira, 13, é de R$ 5,20. O anúncio do aumento foi feito pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, na última sexta-feira, 10.

De acordo com a prefeitura, a medida ocorre após a finalização do estudo de revisão tarifária, que vinha sendo realizado pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal). Ainda de acordo com a administração municipal, não haverá reajuste em 2024.



Bruno reis disse durante a coletiva que o estudo de revisão tarifária, que está previsto no contrato de concessão do transporte, apontou qual é o valor necessário para dar conta de todos os custos do sistema, como óleo diesel, manutenção dos veículos, folha salarial, entre outros insumos. Com isso, chegou-se à chamada tarifa técnica, de R$ 5,50 para 2023 e de R$ 5,78 para 2024, após a correção feita pela inflação.



Com o subsídio, de R$ 205 milhões disponibilizados pela prefeitura, esses valores não serão cobrados dos passageiros. “A tarifa técnica de 2023 é de R$5,50. A Prefeitura vai pagar a diferença do início do ano para cá, que é de 60 centavos, já que a passagem estava em R$4,90. A partir de segunda-feira, com a passagem a R$5,20, vamos pagar a diferença até o final do ano, que é de 30 centavos. Em 1º de janeiro, quando a tarifa técnica virar R$5,78, a Prefeitura assume 58 centavos e o preço para a população permanece em R$5,20 durante todo o ano de 2024”, explicou Bruno Reis.