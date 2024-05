Pastor Sargento Isidório faz performance travestido de mulher | A TARDE

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) foi gravado em uma performance para comemoração do Dia das Mães, no último domingo, 12, travestido de mulher. As imagens foram feitas no seu centro de recuperação de usuário de drogas, "na Fundação Doutor Jesus", na cidade de Candeias, na região metropolitana de Salvador.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, ele encarna um personagem que se chama de “Mamãe”. Usa um vestido de renda branco, com detalhes em dourado, um lenço no cabelo, também dourado, e uma bolsa de estampa de onça.

O final do vídeo, Isidório aparece rodeado de outros celebrantes falando em um megafone. O deputado diz: “Filhos de nascente, desçam para ver mamãe. Vamos!”. Todos gritam em coro “Nossa mamãe chegou! Nossa mamãe chegou!”.

Assista:





Reprodução

