Vídeo: Pastor Isidório faz discurso transfóbico durante votação de PL

Pré-candidato à Prefeitura de Salvador, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) fez um discurso transfóbico durante votação do projeto de lei (PL) do casamento homoafetivo na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 19. Na oportunidade, o parlamentar baiano afirmou que “homem nasce com binga” e “mulher nasce com tcheca”.

“Homem nasce como homem. Com binga, portanto, com pinto, com pênis. Mulher nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, sua vagina”, disse. “Homem mesmo cortando a binga não vai ser mulher. Mulher cortando a cocota se for possível não será homem. Todo mundo sabe”, continuou.

Veja:





Reprodução | TV Câmara

Durante o intenso bate-boca, o pré-candidato a prefeito da capital baiana também se referiu a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) como "meu amigo", ao defender os fundamentos pregados na Bíblia, o que causou uma euforia entre os presentes na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Na ocasião, Hilton considerou as falas de Isidório como "absurda" e transfóbica.

"A Bíblia não é um absurdo, meu amigo", disparou Isidório contra Hilton com a Bíblia aberta na mão direita. "Não chame ela de amigo, ela é uma mulher", disse uma deputada presente na bancada em defesa de Érika.

As falas de Isidório gerou uma briga generalizada e a sessão chegou a ficar suspensa por cinco minutos.

Confira:





Reprodução | TV Câmara