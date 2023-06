PCDs não preenchem vagas de trabalho disponíveis, diz secretária

As vagas de trabalho para pessoas com deficiência (PCDs), segundo a secretária municipal do Desenvolvimento Econômico e Renda (Semdec) de Salvador, Mila Paes, não são preenchidas por falta de procura.



“Temos mais vagas disponíveis no mercado de trabalho do que outras vagas sem essa especificação”, disse Paes em entrevista nesta quarta-feira, 31, na Rádio Metrópole FM.

A secretária disse ainda que sensibilizar empresas a contratar PCDs é um desafio quando estas não recebem apoio para mudar suas estruturas. "Para além das empresas abrirem essas vagas, é importante que elas tenham condições de receber o trabalhador PCD”, justificou.