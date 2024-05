Perseguição e tiroteio termina com dois mortos em Salvador | A TARDE

Dois homens morreram em confronto com policiais da Rondesp no bairro do Arenoso, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 2. O tiroteio aconteceu após uma perseguição entre carros que começou na BR-324. Armas, drogas e um carro também foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram informados por populares da presença de homens armados em um carro que transitava no bairro da Liberdade. Um ponto de bloqueio foi realizado na Avenida San Martins, quando um automóvel Hyundai IX35 fugiu em alta velocidade. A perseguição seguiu pela BR-324 até o Arenoso.

Na entrada do Arenoso, na rua Reinaldo Praxedes, o carro em que os suspeitos estavam colidiu contra um muro. Então os cinco ocupantes teriam desembarcado do carro efetuando disparos, o que deu início a uma troca de tiros.

Dos cinco suspeitos, dois foram atingidos pelo tiros e encontraram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiram aos ferimentos. Os outros três suspeitos fugiram pelo bairro.

Na ação foram encontradas 96 porções de maconha, uma pistola calibre 40, uma pistola calibre 9mm, que foram apresentadas na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

Material apreendido na operação | Foto: Divulgação

Veja nota da Polícia Civil na íntegra:

As mortes por intervenção de agente de segurança pública de dois homens sem identificação foram registradas no DHPP, nesta madrugada. De acordo com os policiais, as guarnições estavam em patrulhamento no bairro da Liberdade quando foram acionadas por populares informando sobre homens armados entrando em um carro. Os policiais realizaram um ponto de bloqueio na Avenida San Martin e ao avistarem as guarnições os suspeitos fugiram no veículo. Houve perseguição e o grupo criminoso perdeu o controle da direção, colidindo o veículo em um muro. Eles atiraram contra os policiais e houve confronto. Dois suspeitos ficaram feridos, sendo socorridos para o Hospital Roberto Santos, onde morreram. Celulares, munições e armas foram apreendidas durante a ação. As guias para remoção e pericia foram expedidas.