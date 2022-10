Perseguição policial termina com homem morto e outro preso no Cabula

Uma perseguição policial terminou com um suspeito morto e outro preso na noite desta quarta-feira, 26, no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com as autoridades, uma equipe da Polícia Militar (PMBA) realizava rondas na região quando recebeu informações sobre três indivíduos cometendo assaltos a bordo de um veículo de cor prata.

Os agentes iniciaram as buscas e localizaram o automóvel suspeito, que empreendeu fuga e acabou batendo em um muro de proteção na avenida Silveira Martins. O motorista do carro conseguiu fugir a pé, enquanto os dois outros atitaram contra a guarnição.

Houve confronto e a dupla acabou sendo atingida. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas um deles não resistiu. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre 38, uma réplica de pistola e um aparelho celular.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada. O carro utilizado na ação possuía restrição de roubo e a placa clonada.