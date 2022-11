Personal trainer é morto a tiros na porta de casa em Salvador

O personal trainer Wellington Jesus dos Santos, de 42 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 14, quando chegava em sua residência no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado por policias militares após receberem uma denúncia de tiros na rua Eudaldo Silva Lima. Os agentes constaram o ocorrido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas constatou o óbito.

Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) realizou o levantamento cadavérico e expediu as guias para perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) Nina Rodrigues.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Wellington não tinha antecedente criminais e deixa uma filha.