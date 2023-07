Perto de aniversário, adolescente morre por bala perdida em Salvador

A adolescente Mary Vitória Moreira Monteiro, que completaria 18 anos no próximo dia 29, morreu após ser atingida por uma bala perdida durante confronto entre traficantes do bairro Fazenda Grande III, em Salvador. O crime aconteceu na noite da sexta-feira, 21.

A jovem caminhava por por uma praça do bairro, identificada como Regina Guimarães, quando foi baleada, por volta das 22 horas. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da capital baiana, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que foi acionada para a ocorrência. "Na noite de sexta-feira, 21, policiais militares do 22º BPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia na praça Regina Guimarães, em Fazenda Grande III, de uma pessoa caída ao solo, ferida por disparos de arma de fogo. No local, a guarnição constatou o fato. A vítima foi socorrida imediatamente a uma unidade de saúde da região, onde não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela polícia judiciária", diz nota.

Violência

Em caso recente, noticiado pelo Portal A TARDE no último dia 12, a estudante Camila Silva dos Santos, de 23 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida quando voltava da faculdade. Ela passava pela Avenida Garibaldi, em Salvador.

Um dos suspeitos de participar da ação criminosa que matou Camila Silva dos Santos, durante troca de tiros entre criminosos na região de Salvador, foi morto em confronto com policiais civis no último dia 14, em operação que aconteceu no bairro do Engenho Velho da Federação.



Segundo a Polícia Civil, o homem resistiu à abordagem policial, foi baleado e acabou morrendo. Na casa do envolvido, foram localizados uma pistola de fabricação turca, um gandola camuflada, uma submetralhadora, maconha, munições, uma balança, uma machadinha e celulares que ajudarão os policiais a chegar em mais envolvidos no crime.