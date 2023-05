Perto do Dia dos Namorados, recado inusitado estampa Metrô de Salvador

Os passageiros que utilizam o sistema metroviário de Salvador visualizaram uma mensagem 'curiosa' nesta sexta-feira, 26, estampada em em vagões do sistema de transporte público. O recado que trata sobre relacionamento faz parte de um material publicitário que acontece na proximidade do Dia dos Namorados, no próximo dia 12.

"Namorado é que nem Metrô, perdeu um, vem outro", diz mensagem de divulgação de um DVD da cantora sertaneja Mari Fernandez.

A frase um tanto quanto inusitada chamou a tenção dos passageiros, que reagiram em tom de brincadeira com toda a situação. "Perto do Dia dos Namorados, e o Metrô de Salvador vem com uma dessas", disse uma usuário em perfil nas redes sociais.

O Metrô de Salvador transporta cerca de 370 mil passageiros todos dias, segundo dados da CCR Metrô Bahia, responsável pelo sistema.