Pessoas roubam café após acidente que matou homem no São Caetano; veja

Durante o acidente com o caminhão-baú, que vitimou um homem na Ladeira do Bambuí, na manhã desta sexta-feira, 25, no bairro do São Caetano, em Salvador, populares que estavam no local tentaram saquear a carga de café que estava no caminhão.

Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram diversas pessoas em cima do veículo tombado, roubando caixas de café que estavam presentes no compartimento traseiro. Vale salientar que, no momento do ocorrido, o corpo da vítima ainda se encontrava na calçada da rua, antes da chegada da polícia.

Após chegarem no local, os agentes efetuaram disparos para cima, com o intuito de dispersar as pessoas que estavam realizando os saques.

O caso

Por volta das 5h30, um caminhão que subia a Ladeira do Bambuí teria perdido o freio e descido desgovernado de ré. O veículo colidiu com diversos carros que estavam estacionados no local e atingiu um rapaz que estava parado em frente a uma padaria que fica na região.

A vítima foi identificada como Anderson Conceição do Santos e morreu no local, após ficar preso entre o caminhão, a parede do estabelecimento e um poste de energia.

Vídeo:

Reprodução