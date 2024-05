Pista do túnel que dá acesso ao Porto passa por reforma | A TARDE

Para garantir maior segurança e fluidez no tráfego de caminhões que acessam o Porto de Salvador, a pista do túnel dá acesso ao equipamento, logo após o final da Via Expressa Baía de Todos os Santos, vai passar por uma reforma neste sábado (18) e domingo (19).

A intervenção realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em parceria com a CODEBA, conta com fresagem e recapeamento asfáltico de toda extensão do túnel, de cerca de 250 metros.

"É mais uma intervenção para melhoria de Infraestrutura, e que atende a uma reivindicação antiga dos motoristas que acessam o Porto de Salvador. Aproveitamos para agradecer ao Superintendente Regiinal do DNIT, Sr. Roberto Alcântara de Souza, pelo pronto atendimento a nossa solicitação", diz o diretor presidente da CODEBA, Antonio Gobbo.

