Pitch Week: Evento de startups será realizado no Hub Salvador

Um iniciativa que conecta startups e investidores de todo o Brasil acontecerá entre os dias 7 e 11 de novembro de forma gratuita, em formato presencial e online. A 4ª edição do Pitch Week dará início à imersão na segunda-feira, 7, no Hub Salvador, das 14h às 21h.



O evento, que contempla as cidades de Salvador, Fortaleza e Recife, está com inscrições abertas até a próxima semana através do site oficial da Pitch Week. A grande novidade para este ano é a abrangência presencial a nível Nordeste, incluindo o Porto Digital, em Recife, no dia 09 de novembro e o NINNA Hub, em Fortaleza, no dia 11 de novembro.



“O Hub Salvador é uma das principais comunidades de inovação do Brasil, o que nos gera muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, o dever de fortalecer o ecossistema através de diversas ações, incluindo grandes eventos como o Pitch Week, que já se tornou um grande gerador de oportunidades para startups e investidores”, destaca Gustavo Menezes, CEO do Hub Salvador.

A programação conta com temáticas técnicas contemplando as fases principais das startups: ideação (quando a idéia de negócio está formatada), tração (quando o negócio já está funcionando e começa a crescer) e escala (quando está em processo de expansão gradativa no mercado, atingindo vários estados ou países). Veja a programação abaixo.

A conexão das startups com os investidores seguirá a dinâmica de sucesso da última edição - no “matchmaking”, que começa no dia 07 e segue após o evento com 30 startups selecionadas e conectadas diretamente com investidores interessados nos seus negócios. Essa dinâmica permite que as conversas sejam mais produtivas e assertivas entre o empreendedor e o possível investidor.

O Pitch Week reúne anualmente uma média de 400 startups inscritas anualmente e a participação de cerca de 60 investidores do cenário nacional nas últimas edições, entre eles a LightHouse, SENAI/CIMATEC, 3C Invest, Domo, Astella e Bossa Nova.

Confira a programação completa do Pitch Week 2022:

07.11 - SALVADOR - dia voltado às startups em ideação:

13:00 - Abertura oficial do evento

14:00 - Palestra sobre MVP, com João Marinelli, CEO da Origem by Darwin

15:00 - Painel Técnico sobre MVP, que mediado por João Marinelli, e participação de Marcelo Braga, Founder da Gerenciagram (FSA-BA) e Lucas de Andrade, CEO da Engplay (AJU-SE);

16:00 - Coffee Break

16:30 - Papo Reto entre Investidor e Empreendedor, com a presença de Vijay Gosula, da McKinsey e Augusto Frazão, CEO da Intera (SSA-BA);

17:30 - Feedback às startups em ideação

18:30 - Happy Hour

09.11 - RECIFE - dia voltado às startups em tração:

15:00 - Palestra sobre Growth, com Brendway, da Escola Exchange

16:00 - Painel Técnico sobre Growth, mediado por Brendway, e participação de startups a confirmar;

17:00 - Coffee Break

17:30 - Papo Reto entre Investidor e Empreendedor, com a presença de representantes locais;

18:30 - Feedback às startups em tração

19:30 - Happy Hour

11.11 - FORTALEZA - dia voltado às startups em escala:

14:00 - Palestra sobre Escala, com Gabriel Feitosa, Líder Técnico de Aceleração da Endeavor

15:00 - Painel Técnico sobre Escala, mediado por Gabriel, e participação de Felipe Caezar, Founder da HubLocal (FOR-CE) e Pessoa a confirmar, da Agenda.Edu (FOR-CE)

16:00 - Coffee Break

16:30 - Papo Reto entre Investidor e Empreendedor, com a presença de Francisco Holanda Júnior, e startup do seu portfólio

17:30 - Feedback às startups em escala

18:30 - Happy Hour