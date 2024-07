Planetário da Ufba terá sessão sobre produtores de cacau da Bahia

Serão duas sessões - Foto: Luiza Gonçalves / Divulgação

O planetário da Ufba recebe na terça-feira (16) o evento Clima em Mudança: Impactos no Cacau Baiano, com duas sessões, às 10h30 e às 19h, abertas ao público mediante inscrições na plataforma Sympla. A programação contará com a exibição do vídeo "Influência das mudanças climáticas no trabalho dos produtores de cacau do Sul da Bahia", fruto de uma pesquisa científica realizada pela CacauLabs, com a parceria do Instituto de Química da UFBA e financiada pelo Fundo Semear, projeto do Pulitzer Center que apoia iniciativas educacionais, de pesquisa ou científicas que abordam os problemas mais críticos enfrentados pelos ecossistemas e comunidades do nosso planeta.

A exibição mostrará uma expedição às cidades da zona cacaueira do Sul da Bahia realizada em dezembro de 2023. O evento também contará com o lançamento da cartilha virtual “Influencia das mudanças climáticas na cultura do cacau e no trabalho dos agricultores” e uma roda de conversa com os integrantes da pesquisa, compartilhando demais vivências jornalísticas e científicas da expedição.

O projeto e expedição foi coordenado pelo professor Dr. Fábio Neves dos Santos do Instituto de Química da UFBA, especialista na cadeia do cacau, e tem como integrantes a jornalista Luiza Gonçalves e a bióloga e jornalista científica Monique Rached. A iniciativa teve como principal objetivo de investigação entender como as mudanças climáticas têm impactado no desenvolvimento das atividades cotidianas dos produtores de cacau, como os produtores estão se adaptando à nova realidade, e quais suas principais demandas e desafios.

Para isso, o grupo passou cinco dias em expedição na região de Ilhéus, visitando fazenda de cacau de Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, Taboquinhas e Maraú, e ouvindo especialistas e cacauicultores responsáveis que vivem na região há décadas. A partir do material documentado na ocasião e nas pesquisas realizadas, foram elaborados os seguintes produtos: uma reportagem especial; um podcast de dois episódios; um vídeo e uma cartilha. Os materiais apresentam um breve histórico do cacau na região e as transformações que marcaram o trabalho do cultivo ao longo dos anos e o seu contexto atual.

“Percebemos que as mudanças climáticas na região cacaueira do Sul da Bahia ocorrida nas últimas décadas, e intensificadas pela chegada da vassoura-de-bruxa, impuseram aos produtores uma sobrecarga de trabalho adicional ao da colheita de cacau. Manter viveiros de mudas e plantar cacau, por exemplo, são atividades corriqueiras. Os trabalhadores também estão mais expostos às condições climáticas de calor intenso, chuvas e insetos. Os custos de produção também aumentaram significativamente sendo o fator que mais influencia na redução de renda do produtor rural”, declara Fábio Neves.