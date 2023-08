Plano Cicloviário e dois equipamentos são anunciados

Lançamentos de equipamentos em Salvador foram discutidos em reunião entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil), o secretário de Mobilidade (Semob) Fabrizzio Muller e os diretores da pasta.



Plano Cicloviário, terminal público de recarga de ônibus elétricos e a terceira linha do BRT deverão ser lançados em breve, esperam os gestores municipais. Os dois primeiros estão previstos para o próximo mês, agosto, enquanto o terceiro deverá entrar em funcionamento no início de 2024.

"Hoje, tomamos uma série de decisões para termos uma cidade com melhor qualidade de vida, menor tempo de deslocamento para seus moradores, onde todos os modais de transporte públicos estejam conectados e que isso traga satisfação para o usuário”, afirmou Bruno Reis.

Com 30 km de ciclovias até 2013, Salvador atualmente tem 300 km e pretende chegar a 780 km com o novo Plano Cicloviário. O documento traz sugestões de intervenções em diversos pontos da cidade, como as regiões do Salvador Shopping, do Detran, do Dique do Tororó e do Vale do Ogunjá, por exemplo.

"A gente quer ter índices de ciclovias que outras cidades do Brasil e da Europa já têm. Entendemos que é possível, que é viável, e é por isso que esse plano foi desenvolvido. Para que ele sirva não só para essa gestão, mas também para as próximas. Que seja como um guia, como uma bússola, de onde queremos chegar”, disse Fabrizzio Muller.

Além disso, foram discutidos projetos futuros da pasta, como a construção de um segundo terminal elétrico de ônibus, no Vale dos Barris, a implantação da linha B3 do BRT, que vai fazer um trajeto circular pelo Caminho das Árvores e pela Pituba, e intervenções viárias na região do Shopping da Bahia, como a inauguração do pontilhão Marcos Freire. Neste mês de julho, o prefeito tem se dedicado a visitar as secretarias municipais para realinhar as ações deste restante de 2023.

Central elétrica

O primeiro terminal de recarga dos ônibus elétricos do BRT está em fase final de implantação na região da Estação Rodoviária e deve ser inaugurado em agosto. “É a maior central público de reabastecimento elétrico de ônibus do Brasil, algo que a gente está trabalhando de forma muito intensiva para entregar à população. Já chegaram todos os equipamentos das obras da subestação”, explicou Fabrizzio Muller.

Com a futura implantação do trecho 2, a Prefeitura estuda a implantação de outro terminal de recarga, desta vez mais próximo à Estação da Lapa. A central deve ser construída na Av. Vale dos Barris, no estacionamento localizado na ladeira de acesso ao Politeama.

BRT

O trecho 2, que vai ligar a região do Cidade Jardim até a Estação da Lapa, está com obras avançadas e a previsão é que entre em funcionamento no começo de 2024. Para operá-la, a Prefeitura já lançou o planejamento para ampliar a frota de ônibus.

Em agosto, está prevista a entrega do pontilhão Marcos Freire, ligando a Paralela à Av. Tancredo Neves, e em seguida o início da operação da terceira linha do BRT, chamada de B3. Ela passará pela Alameda das Espatódeas e pela Paulo VI, indo até a orla e seguindo o atual percurso do BRT até a Estação Rodoviária.

A B3 já está com a frota de 22 ônibus separada para entrar em operação, faltando apenas algumas intervenções viárias no trajeto. “Será uma linha grande circular, que vai melhorar a dinâmica e vai trazer mais conforto para as pessoas que vêm dos bairros de toda a cidade para aquela região. Elas vão chegar ao destino com mais comodidade e mais rapidez”, disse o titular da Semob, Fabrizzio Muller.

Ainda sobre o BRT, nas próximas semanas vai ser iniciada a instalação de painéis solares sobre as estações Cidadela e Hiper, que vão gerar energia elétrica para tornar a operação dos terminais mais sustentáveis.

Outras ações

Também foram apresentadas ao prefeito Bruno Reis algumas sugestões de intervenções viárias, resultado de estudos feitos por uma empresa especializada no setor. Como, por exemplo, melhorias na saída da Av. Bonocô para a Rua Luís Negreiro, no Luís Anselmo; nas regiões da Calçada e de Roma; nas alças de acesso ao viaduto de São Cristóvão; e no trânsito do Vale do Ogunjá.

Além disso, foi discutida a elaboração de um aplicativo onde as pessoas possam planejar as suas viagens de transporte público. A ideia é que a gestão da ferramenta seja feita pela própria Prefeitura, permitindo uma comunicação melhor com o usuário.