Plano Inclinado Liberdade-Calçada terá funcionamento interrompido | A TARDE

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) terá o funcionamento interrompido neste sábado (16), para a realização de um serviço de manutenção corretiva no controlador de velocidade, equipamento de fundamental importância para a segurança do ascensor. A previsão é de que o serviço seja retomado até o final do mês de março.

Como substituição, os passageiros podem utilizar a frota convencional de ônibus, saindo da Liberdade sentido Calçada. A integração pode ser feita no Largo do Tanque com as seguintes linhas:

0321 – Marechal Rondon x Barra

0321-02 – Marechal Rondon x Campo Grande

0313 – Fazenda Grande do Retiro x Barra

0313-02 – Fazenda Grande do Retiro x Campo Grande

1505 – Pirajá/RV x Barra

Já as pessoas que saem, da Calçada, pode seguir até o Largo do Tanque e retornar para a Liberdade utilizando as linhas:

0310 – Barroquinha x Aeroporto

1327 – Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros/Barroquinha

1511 – Conjunto Pirajá x Engenho Velho da Federação

1606 – Paripe x Baixa do Sapateiros/Barroquinha