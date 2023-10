Plano Inclinado terá funcionamento suspenso a partir de quinta-feira

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada, em Salvador, terá o funcionamento suspenso a partir das 15h desta quinta-feira, 28, para uma manutenção corretiva. A ferramenta deve voltar a operar normalmente na segunda-feira, 2.

Segundo a prefeitura, as obras terão início após sucessivos episódios de oscilação no fornecimento de energia, que afetaram o motor do equipamento, provocando a necessidade de reparos e substituição de peças.

No início de setembro, o Plano Inclinado teve o funcionamento interrompido para obras de manutenção.

Sem o equipamento para o próximo fim de semana, os passageiros poderão utilizar os ônibus do transporte público de Salvador.

Quem estiver na Liberdade e quiser seguir para a Calçada, pode utilizar as Linhas Marechal Rondon x Barra, Marechal Rondon x Campo Grande, Fazenda Grande do Retiro x Barra, Fazenda Grande do Retiro x Campo Grande e Pirajá/RV x Barra no bairro Largo do Tanque.

O público que estiver na Calçada pode utilizar as linhas Barroquinha x Aeroporto, Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros /Barroquinha, Conjunto Pirajá 1 x Engenho Velho da Federação e Paripe x Baixa do Sapateiro/Barroquinha para retornar para a Liberdade.