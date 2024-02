PM apreende dois suspeitos e grande quantidade de maconha em Brotas | A TARDE

Dois homens foram presos por policiais da Rondesp, nesta terça-feira, 23, na Rua Frederico Costa, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Identificados como Deivid Jesus Souza e Gustavo Gonçalves Costa, os suspeitos eram blogueiros e estavam com grande quantidade de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, as guarnições realizavam patrulhamento na região, quando avistaram um homem que tentou fugir. Ele foi alcançado e preso com drogas no local. Ainda durante as buscas, os agentes encontraram mais entorpecentes guardados e um segundo suspeito.

Ao todo, foram apreendidos 470 pacotes e quatro sacos grandes contendo maconha e uma balança de precisão. A dupla detida e todo o material foram apresentados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.