PM apreende submetralhadora em ação de combate ao crime organizado | A TARDE

Uma submetralhadora foi apreendida durante ação da Polícia Militar de combate ao crime organizado, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O flagrante aconteceu na noite de sexta-feira, 29.

Militares da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) realizavam patrulhamento de rotina, quando foram atacados com disparos de armas de fogo, por cerca de vinte suspeitos, no Vale das Pedrinhas.

Os PMs se abrigaram e solicitaram apoio. Com o reforço de equipes da 13ª CIPM (Pituba) e do BPATAMO, houve confronto com homens armados que tentaram fugir utilizando um veículo modelo Versa.

Um suspeito acabou atingido. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Uma pistola austríaca, acoplada em um adaptador, passando a funcionar como submetralhadora foi encontrada com o resistente.

As ações ostensivas e de inteligência foram reforçadas no Complexo do Nordeste de Amaralina.