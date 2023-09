PM cumpre medidas em operação de combate à violência contra mulher

Em meio a diligências em torno da Operação Shamar, que atua no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, equipes do Batalhão de Policiamento e Proteção à Mulher (BPPM) e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) realizaram, nesta quinta-feira,14, o afastamento de cinco agressores.

As ações aconteceram nos bairros de Vila Canária, Jardim das Margaridas, Sussuarana, Alto de Ondina e Cosme de Farias, em Salvador. Os acusados foram notificados e imediatamente impedidos de se aproximarem das vítimas. A partir da vigência da medida, os homens não podem entrar contato com as vítimas, seja por aplicativos de mensagens, ligações, ou pessoalmente. A distância mínima é de 500 metros.

O ‘Dia D’ segue nesta quinta-feira com equipes da PM e da Polícia Civil cumprindo medidas protetivas por todo território baiano.