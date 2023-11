PM é acionada após tiros e gritos de mulher em motel de Salvador | A TARDE

Funcionários de um motel de Salvador acionaram a Polícia Militar na manhã deste domingo, 19, após ouvirem uma movimentação estranha.

De acordo com a PM, agentes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram no Motel Decameron e encontraram uma mulher ferida.

Ainda segundo informações, a polícia foi acionada após disparos de arma de fogo e grupos de uma mulher. No quarto, a vítima apresentou ferimentos no rosto e relatou que foi agredida e ameaçada por dois homens que estavam no local.

A PM ainda encontrou estojos vazios de munição calibre 380. A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes.