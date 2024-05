PM é procurado por tentar matar ex-mulher a tiros em Camaçari | A TARDE

Um policial militar é procurado por tentar matar a tiros a ex-mulher, em Camaçari, na madrugada de terça-feira, 21. O crime foi cometido na casa da vítima e presenciado pelo filho dela, que tem nove anos de idade, e que buscou ajuda com uma vizinha.



A vítima, de 35 anos de idade e identificada como Liliane Pires Azevedo, foi encaminhada ao Hospital Geral de Camaçari. Ela foi baleada no tórax, braços e teve o pulmão perfurado, no entanto não corre risco de morte.



Liliane estava em casa com o filho, no bairro Machadinho, quando o PM, identificado como cabo Cássio e lotado na 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias), arrombou a porta do imóvel e atirou nela. O filho da vítima estava escondido embaixo da cama e, após o PM fugir do local, o menino buscou ajuda com uma vizinha.

Mulher foi levada para o Hospital Geral de Camaçari e não corre risco de morte | Foto: Divulgação/Sesab

Através de nota, a Polícia Militar informou que o PM apontado como autor do crime está sendo procurado pela corporação para ser apresentado à Justiça. Disse ainda que a motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.



Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Camaçar. “O suspeito foi identificado e diligências investigativas estão em andamento para localização do agressor”, conclui a nota.

