PM é recebida a tiros na Rocinha de Mata Escura e homem morre | A TARDE

Policiais da Rondesp Central foram recebidos a tiros na localidade conhecida como Rocinha, no bairro da Mata Escura, em Salvador, na tarde deste sábado, 8. A ocorrência foi na Rua Éden do Vale, localidade também conhecida como Rocinha.

Um homem foi atingido, socorrido para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos. Arma e drogas foram apreendidas.

De acordo com o Comando de Operações Policiais militares COOPM, policiais militares da Rondesp Central, durante patrulhamento, se depararam com um grupo de homens armados que ao visualizarem a guarnição, efetuaram disparos contra os pms. Houve o confronto e após cessar os disparos, foi localizado um indivíduo ferido, caído ao solo. De imediato foi prestado o socorro ao Hospital Roberto Santos, onde foi constatado o óbito.

Foram encontrados com o suspeito, uma pistola cal .45 com dois carregadores, oito cartuchos cal.762, 19 recipientes com haxixe, uma gandola similar ao exército e dinheiro em espécie. Todo material apreendido foi apresentado ao DHPP para registro de ocorrência.

