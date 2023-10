PM encontra "QG do tráfico" em Tancredo Neves | A TARDE

Uma ação de inteligência da Operação Força Total da Polícia Militar localizou na noite de quarta-feira, 4, um imóvel que servia para armazenar materiais de uma facção criminosa com atuação no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Na operação, a PM encontrou cerca de 15 kg de cocaína, farta quantidade de ecstasy, munições e carregadores para fuzis e R$ 4 mil em espécie. Também foram localizadas três granadas, carregadores para fuzil, entre eles alguns do modelo caracol que amplia a capacidade de munições, rádios comunicadores, tripé para armamento portátil, cerca de 500 munições para pistola, submetralhadora e fuzil, além de embalagens plásticas e balanças.

"Não permitiremos que o Estado seja subjugado. Nosso inimigo é o tráfico de drogas e o combate para retirar armas, munições e entorpecentes das ruas será incessante. Parabéns aos incansáveis policiais", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

De acordo com a PM, o material foi encontrado em varreduras na região do Buracão,quando homens armados foram avistados. No entanto, os traficantes atiraram e conseguiram escapar do flagrante.