PM faz escolta de 'panha' em Salvador e rodoviários comemoram | A TARDE

Rodoviários do Sistema Integra Plataforma comemoram a escolta realizada por guarnições da Polícia Militar à rodoviários que trabalham na região da Suburbana. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas viaturas realizando a escolta de um ônibus com rodoviários durante a madrugada.

Ao Portal A TARDE, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, comemorou a operação de apoio realizada pela Polícia Militar durante o percurso dos ônibus que levam os trabalhadores para suas casas e para as garagens.



"Dialogamos com o coronel Coutinho (comandante-geral) sobre a necessidade desse apoio durante o procedimento que chamamos de "panha", e felizmente, em conjunto com policiais da Operação Gêmeos, está sendo feito esse trabalho, que tem diminuído o número de assaltos a rodoviários durante a madrugada".

Outra medida preventiva, adotada após indicação do Sindicato, é a presença de viaturas próximas as garagens de ônibus na chegada dos trabalhadores nas unidades, durante a madrugada.

De acordo com a Polícia Militar, "as escoltas acontecem de acordo com planejamento estratégico, levando em consideração os roteiros percorridos e outros dados relevantes".

Nas redes social o Comandante-Geral da PM, Coronel coutinho falou sobre a operação. "Continuamos cumprindo o compromisso com os rodoviários nas escoltas de "panha" nas madrugadas. Com isso zeramos esse tipo de crime em nossa capital, que a categoria era vítima, historicamente, no deslocamento para o trabalho".

Veja vídeo:





Escolta policial enquanto rodoviários são levados para garagem na Suburbana Divulgação