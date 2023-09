PM frustra sequestro de motorista de aplicativo na Estrada do Derba

Na noite de domingo, 17, policiais militares da 37ª CIPM frustaram um sequestro na localidade conhecida como Estrada do Derba, e apreenderam um suspeito.

De acordo com a PM, os militares realizavam rondas na região, quando foram acionados por um motorista de aplicativo que desceu do veículo gritando e informando que estava sendo roubado. Neste momento, dois homens desceram do automóvel pela porta traseira e efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide.

Os suspeitos fugiram para uma área de mata e, após as buscas, os pms encontraram um homem ferido ao solo. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico e ficou custodiado.

A vítima foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.