PM frustra tentativa de roubo em loja de sandálias

O roubo a uma loja de sandálias no bairro de Narandiba, em Salvador, foi frustrado pela polícia na madrugada deste sábado, 23. O Centro Integrado de Comunicações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) recebeu a comunicação durante a madrugada e, em menos de 10 minutos, os suspeitos foram presos.

Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) agiram rápido e seguiram até a Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, onde os dois responsáveis pelo roubo foram detidos. A ação faz parte da ‘Operação Ronda Noturna’ - que tem foco no reforço policial durante a noite e a madrugada da capital baiana.

Os PM´s suspeitaram de um veículo do tipo Saveiro, de cor branca, que estava parado na frente do estabelecimento. O veículo saiu em alta velocidade quando a viatura se aproximou. "Os policiais perceberam o arrombamento e entraram no local”, contou o subcomandante do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPR-C) Central, tenente-coronel Wellington Morais.

Dois homens estavam no interior da loja colocando diversas sandálias em caixotes. Eles foram levados para a Central de Flagrantes para a adoção de medidas de Polícia Judiciária.