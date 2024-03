PM localiza 'QG' de facção e apreende arsenal no Arenoso | A TARDE

Uma operação conjunta entre a 23ª CIPM/Tancredo Neves, GU’s e do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) resultou na localização de uma espécie de "QG" do crime e na apreensão de um arsenal que pertenceria a uma das maiores facções criminosas do estado.

Segundo as informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde de quinta-feira, 14, no na localidade conhecida como Beira Rio, no bairro do Arenoso, em Salvador. Lá, os agentes encontraram uma edificação utilizada pela organização criminosa.

Entre os materiais apreendidos estão uma submetralhadora calibre .40; 30 munições calibre 9mm; 38 munições calibre 7,62; 84 munições calibre .40; cinco munições calibre .45; 127 munições munições calibre 5,56; 3 carregadores 7,62; um carregador 5,56; três carregadores .40; quatro carregadores de pistola 9mm; dois carregadores de arma portátil cal. 9mm; uma luneta; uma lanterna; uma capa de colete; uma balaclava; três pares de roupa de camuflagem; dois chapéus tropicais camuflado; duas mochilas; coldre de perna; cinco tabletes de maconha; porção de maconha; quatro tabletes de cocaína; 282 pontos de cocaína e R$ 102.