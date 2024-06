PM marca presença em Salvador e interior com Operação Força Total | A TARDE

A Polícia Militar está realizando a Operação Força Total, nesta quarta-feira, 5, em vários pontos da cidade de Salvador e no interior do Estado. Na edição de número oito, a Força Total visa ampliar a segurança com a proximidade dos festejos juninos, que já acontecem em vários municípios do interior.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram várias guarnições da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) participando da operação. no bairro de São Marcos, em Salvador. No bairro de Valéria, diversas viaturas também estão participando da operação.

A operação também se desdobra em Lapão, Morro do Chapéu, Mairi e Ipirá, no interior da Bahia, conforme material recebido pelo Portal A TARDE. Ainda haverá o emprego de uma guarnição apresentada à CIPE/Leste que atuará no derredor da cidade de Feira de Santana.



No decorrer das edições anteriores, a operação apreendeu ampla quantia de armas e drogas. Também foram efetuadas prisões em flagrantes, além de cumprimento de mandados de prisão na Bahia.





Polícia Militar





Reprodução | Redes Sociais

Publicações relacionadas