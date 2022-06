PM ocupa Gamboa após homens apontarem arma para carros

Após viralizar um vídeo em que homens armados apontavam uma arma em direção aos carros que passavam pela Avenida Contorno, a Polícia Militar da Bahia ocupa a região da Gamboa, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 1º (veja vídeo abaixo).

A Operação Inquietação teve início na noite de terça-feira, 31, e tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo. A ação não tem prazo para ser encerrada.

De acordo com a PM, a operação conta com um helicóptero do Graer e guarnições do 18º BPM, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), da 14ª CIPM, da 19ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS e da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

“A Operação Inquietação visa a fortalecer as ações de policiamento ostensivo e a consequente prevenção criminal não apenas na comunidade da Gamboa de Baixo, como em toda a região, considerando que a via às margens da qual a localidade está situada é uma importante artéria do tráfego soteropolitano”, explica o tenente coronel César Albuquerque, comandante do 18º BPM.

Bandidos apontam armas para motoristas em importante via de Salvador Reprodução | Redes Sociais