PM prende dupla em posse da droga 'k9' em Salvador | A TARDE

Policiais militares aprenderam oito frascos da droga K9, no início da noite de sábado, 28, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Extremamente viciante, a substância é responsável por causar um estado de letargia mental, uma espécie de "efeito zumbi". Além das drogas, uma pistola Colt calibre 45, munições foram apreendidas e duas pessoas presas.

Os agentes que efetuaram as prisões e a apreensão são participantes do IX Curso de Motopatrulhamento Tático (CMPT), do Esquadrão de Motociclistas Águia.

Segundo a PM, os policiais realizavam estágio operacional na região, quando visualizaram dois homens a bordo de uma motocicleta na Rua Melo Moraes Filho que, ao perceberem a aproximação policial, tentaram fugir, mas foram interceptados, abordados e imediatamente detidos.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.