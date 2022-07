PM prende homem suspeito de vender drogas no débito e no crédito

Guarnições da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade) prenderam neste sábado, 9, um homem que vendia drogas no débito e no crédito. O flagrante ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro do Pero Vaz, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os militares passavam na Rua Boa Fé, quando avistaram um grupo suspeito. Na aproximação para abordagem, houve confronto e o grupo correu.

Conforme a pasta, um dos homens acabou cercado e preso. Com ele, foram apreendidos duas máquinas para cartão, um revólver calibre 32, munições, 59 pinos de cocaína, nove porções de maconha, um celular e 30 reais. O rapaz e os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil.