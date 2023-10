PM que atirou em sócio de oficina é absolvido de crimes | A TARDE

A Justiça da Bahia absolveu o soldado da Polícia Militar que atirou contra um dos sócios de uma oficina mecânica, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O crime aconteceu em 2019. A vítima, que tinha 55 anos na época, sobreviveu ao ataque com lesões no lado esquerdo do tórax e na perna.

O policial era alvo de ação militar por ter abandonado seu posto de trabalho no dia do crime. A pena prevista para o delito no código militar é de detenção de três meses a um ano, com precisão de quatro anos.

A 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador argumentou na extinção de punibilidade que a denúncia no Ministério Público contra o PM foi recebida em fevereiro deste ano, quatro anos após o crime. Por isso, foi impossível impor uma pena para o infrator.

De acordo com a denúncia, o policial teria deixado o posto de serviço sem autorização de um superior por volta das 14h do dia 11 de fevereiro de 2019. Ele chegou a informar para um colega que estava indo embora, mas não revelou o destino. Quando chegou na oficina mecânica onde estava o sócio, ele atirou no homem devido a insatisfação com a compra de um radiador.

O policial militar foi absolvido do crime após apresentar um laudo de insanidade mental. Segundo a Justiça, ele estava "completamente insano" quando cometeu o crime.