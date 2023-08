PM realiza operação Somando Forças no Subúrbio Ferroviário

A segunda edição da Operação Somando Forças, da Polícia Militar (PM), aconteceu no Subúrbio Ferroviário de Salvador nesta terça-feira (29). Foram realizadas blitz em diversos pontos da Avenida Suburbana, rondas e outras ações de monitoramento com o objetivo de coibir crimes violentos letais e contra o patrimônio.

Segundo o tenente-coronel Marcelo Oliveira, a estratégia da ação é traçada a partir das informações passadas pelos comandos de policiamentos regionais. “O objetivo principal é aumentar a prevenção de crimes, a partir das necessidades desses comandos. Agimos com duas rodas, quatro rodas e cavalos. Isso aumenta a nossa capilaridade e o nosso poder de visibilidade”, explicou.

O trabalho de monitoramento ocorre em conjunto com as guarnições de cada bairro do Subúrbio, tendo reforço do policiamento com motocicletas e viaturas. Grandes corredores de tráfego e bairros como Uruguai, Bonfim, Ribeira, Mares e Roma também foram cobertos pelas ações do CPE, com atuação do policiamento montado a cavalo e do policiamento ambiental náutico. Estão envolvidas na Operação Somando Forças unidades como os Esquadrões de Polícia Montada e de Motociclistas Águia, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental e o Batalhão de Polícia de Guardas.