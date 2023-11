PM recupera arma de aluno oficial roubada em arrastão | A TARDE

Militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), recuperaram, neste sábado, 4, a pistola de um aluno oficial, que havia sido roubada na praia de Jaguaribe durante um arrastão contra um grupo de estudantes da PM, na última quinta-feira, 2.

Conforme a polícia, o Serviço de Inteligência do Comando de Policiamento Regional da Capital Atlântico iniciou as buscas pelos autores do crime, assim que tomou conhecimento da ocorrência. A investigação, então, indicou a localização dos autores na Baixa Fria, bairro Boca do Rio.

O policiamento chegou a ser reforçado na localidade, mas denúncias apontaram que o objeto tinha sido abandonado próximo a uma lixeira, nas imediações do Parque de Pituaçu, onde a pistola Taurus, calibre 9 mm foi encontrada. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.