Banhistas registram momento de arrastão em Jaguaribe; assista | A TARDE

Um arrastão foi registrado na praia de Jaguaribe, em Salvador, no final da tarde de quinta-feira, 2. Banhistas registraram o momento que várias pessoas correm assustadas após a ação dos criminosos.





De acordo com a Polícia Civil, os banhistas teriam sido roubados por dois suspeitos. Ainda não há informações se esses homens estavam armados ou apenas furtando os pertences das pessoas.

Entre os pertences levados estavam uma caixa de som, três celulares, carteiras funcionais e uma pistola calibre 9mm. As vítimas seriam alunos do curso de oficiais da Polícia Militar, no entanto, não se sabe se essa arma pertence a um desses alunos.

A Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança da localidade serão recolhidas para ajudar na identificação dos autores. O caso é investigado na 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio.

