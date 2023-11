Confusão entre torcedores do Flu e Boca termina em três prisões | A TARDE

A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a prisão de três pessoas após uma confusão entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors na tarde desta quinta-feira, 2, na praia de Copacabana. Segundo a corporação, dois argentinos e um brasileiro foram detidos. Os três detidos foram conduzidos à 12 ª DP. Internautas compartilharam diversos vídeos da pancadaria pelas redes sociais.

A tensão entre os torcedores das equipe envolvidas na final da Libertadores preocupa as autoridades cariocas. Alguns torcedores do Boca Juniors relataram, pelas redes sociais, ue foram agredidos por organizados do Tricolor das Laranjeiras na praia de Copacabana. “Eles nos espancaram. Roubaram meu celular. Éramos 30 e eles vieram com espreguiçadeiras para a praia para quebrar nossas cabeças”, relatou Pablo Moulia em uma rede social.

A equipe carioca busca um título inédito da competição. Por outro lado, o clube argentino pode se tornar o maior campeão do torneio continental, ao lado do Independiente, também da Argentina, com sete Libertadores. A partida está marcada para as 17h, no Maracanã.