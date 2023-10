PM recupera moto roubada no Largo do Tanque | A TARDE

Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada por policiais militares do Batalhão Gêmeos no início da noite de quarta-feira (11) no Largo do Tanque, em Salvador.

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados por uma pessoa que havia acabado de ter a moto roubada por dois homens armados. Após buscas, o veículo foi localizado, mas nenhum suspeito foi encontrado.



O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.