PM tem viatura baleada em tiroteio com membros de facção em Salvador

- Foto: Reprodução

Um intenso tiroteio entre policiais militares e membros de uma facção criminosa terminou com um suspeito baleado e ao menos uma viatura da Polícia Militar atingida, na manhã desta quinta-feira, 4, na região do Boiadeiro, bairro de Plataforma, em Salvador.



Através de nota, a PM informou que agentes da 14ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de roubo de carro na região. Durante as buscas, o automóvel foi localizado em poder de um grupo de suspeitos que, com a aproximação policial, atirou contra os militares.



“Houve revide e, após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido, em posse de um fuzil calibre 556, com um carregador e 27 munições. O homem foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico, e os demais indivíduos conseguiram fugir”, diz a nota.

Além do carro recuperado, PM apreendeu fuzil e munições | Foto: Reprodução

Ainda de acordo com a PM, a arma do suspeito baleado,além de munições, foram apreendidas. O veículo que havia sido roubado foi recuperado, e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil onde o registro do caso foi feito.



Em entrevista à TV Record, o delegado Guilherme Machado, coordenador de operações do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), informou que as investigações do caso começaram cedo e que a Polícia Civil já identificou outros três comparsas do suspeito baleado.



O delegado destacou que a suspeita é que os criminosos que participaram do tiroteio seriam integrantes de uma facção que estaria na região do Boiadeiro,para tomar o controle da área,que é dominada por outro grupo criminoso.



“São elementos de alta periculosidade, estavam armados, com pelo menos seis fuzis sendo operados” disse o delegado Guilherme Machado.