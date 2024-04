PMs são atacados com pedras durante operação em Salvador | A TARDE

Policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (16ª CIPM) foram atacados por moradores de um conjunto habitacional que fica na localidade conhecida como Carandiru, no bairro do Comércio, em Salvador, nesta quinta-feira, 28.

Segundo a Polícia Militar, durante ações da 22ª edição da Operação Força Total, na altura da Avenida Jequitaia, região do Comércio, um homem foi flagrado apontando uma arma de fogo para uma guarnição da 16ª CIPM. Imediatamente, os PMs pararam a viatura, acionaram apoio de outras guarnições da unidade e iniciaram as buscas pelo indivíduo.

Ainda de acordo com a PM, cerca de uma hora depois, dois suspeitos foram flagrados com crack, maconha e cocaína escondidos no telhado do prédio Conjunto Pilar.

Após a prisão dos homens, destaca a PM, os moradores começaram a atacar as viaturas com pedras e acabaram quebrando o parabrisa de um dos veículos. Um ônibus da Academia da Polícia Militar (APM) que passava pelo local, e onde estavam alunos-a-oficial, também foi atingido. Três alunos tiveram ferimentos leves.

A PM também informou que, em seguida, houve um princípio de manifestação e tentativa de fechamento de via, mas a situação foi contida sem intercorrências pelas guarnições que chegaram rapidamente ao local.

Os presos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.