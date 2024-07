PMs são flagrados colocando corpo em viatura no bairro da Boca do Rio

Indivíduo baleado foi encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resisitiu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Equipes da Rondas Especiais (Rondesp) da Polícia Militar (PM-BA) foram flagrados neste domingo, 14, colocando o corpo de um homem dentro do porta-malas da viatura, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Ele teria trocado tiros com as equipes e foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), em contato com a reportagem do Portal A TARDE, os agentes realizavam patrulhamento na Rua Emiliano Galiza, quando encontraram um grupo envolvido com tráfico de drogas, que atirou contra as equipes. Houve o revide e um dos suspeitos foi atingido na região conhecida como Barreiro.

O indivíduo baleado foi encaminhado às pressas para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resisitiu aos ferimentos. Os demais envolvidos no tiroteio teriam se escondido em um imóvel e depois conseguiram fugir.

Ainda segundo informações da polícia, o criminoso morto no confronto teria envolvimento com o tráfico de drogas e pertencia a uma facção criminosa com atuação na localidade.

Com o suspeito, foram encontrados uma submetralhadora 9mm, um revólver 32, munições de diversos calibres, 57 porções de cocaína, 20 de maconha e 28 de crack, que foram encaminhados para o DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

