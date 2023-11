PM's são preparados para atuar em áreas de guerra de facções | A TARDE

Com carga horária de 212 horas e o objetivo de capacitar policiais militares a enfrentar e discutir sobre o tema da criminalidade organizada, 25 alunos concluem nesta quinta-feira,26, o Curso de Enfrentamento em Áreas Conflagradas Multiplicador 2023.1.

Entre as disciplinas teóricas foram realizadas “Organizações Criminosas: da criação ao cenário baiano”, “Atuação do Narcotráfico Moderno” e “Ferramentas tecnológicas no enfrentamento ao Crime Organizado”. Já entre as disciplinas práticas os alunos estudaram “Primeira intenção em crises policiais militares”, “Instrumento de Menor Potencial Ofensivo” e “Abordagem Policial”.

“As aulas abordaram o preparo técnico para realizar incursões em áreas urbana e rural com possibilidade de iminente conflito, com base na doutrina e na jurisprudência”, explica a major Cidreira, comandante da 40ª CIPM e coordenadora do curso.

Iniciado no dia 11 de setembro, o curso está sob a coordenação do comando da 40ª CIPM e supervisão do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP).