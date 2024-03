Podcast Pagode Por Elas lança nova temporada com o Kanalha e Léo Kret | A TARDE

Comandado por Joyce Melo e Beatriz Almeida, co-fundadoras do Pagode Por Elas, plataforma de conteúdo e projetos sobre mulheres no pagode baiano, lança nesta quarta-feira, 6, uma nova temporada de podcast. Os convidados da temporada são O Kanalha e Léo Kret, além de outros profissionais do mercado da música baiana.

Esta segunda temporada em formato videocast, serão apresentados 8 episódios semanais. O Pagode por Elas tem o objetivo de construir novas formas de pagodão, através da representatividade.

A atuação acontece por meio de conteúdos como podcast, reportagens como “As donas da porra toda”, nas redes sociais e eventos como o Festival Pagode Por Elas; e a frente de educação e selo musical, Som Por Elas. O grupo ainda realizou um artigo científico intitulado "As transformações provocadas pela presença de mulheres vocalistas na cena musical do pagode baiano", além da primeira produção audiovisual, a minissérie "Pagodão: A cena por elas".

Confira os convidados dos episódios do podcast:

06/03 - 1º EP Podcast Pagode Por Ela convida O Kanalha

13/03 - 2º EP Podcast Pagode Por Ela convida Opaí Cris

20/03 - 3º EP Podcast Pagode Por Ela convida Lu Amâncio

27/03 - 4º EP Podcast Pagode Por Ela convida Léo Kret

03/04 - 5º EP Podcast Pagode Por Ela convida Fernanda Bezerra

10/04 - 6º EP Podcast Pagode Por Ela convida RDD

17/04 - 7º EP Podcast Pagode Por Ela convida A Travestis

24/04 - 8º EP Podcast Pagode Por Ela convida Preta Gi