Polícia apreende drogas em imóvel no bairro de São Cristóvão | A TARDE

A Polícia Militar (PM), por meio de equipes do BPFRV/Batalhão Apolo, realizavam incursões no bairro de São Cristóvão, em Salvador, nesta quinta-feira, 18, quando apreenderam drogas em um imóvel abandonado na rua Boa Esperança.

Ao se aproximarem do local, os agentes foram recebidos a tiros. Houve revide e os criminosos fugiram. No imóvel foram encontrados 13 fardos de maconha e 22 porções da droga, 14 porções de haxixe, uma pedra de crack e 15 porções do entorpecente, além de duas balanças de precisão. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia.